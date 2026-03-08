ОАЭ нанесли удар по Ирану

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Ранее министерство обороны страны отчиталось, что с начала иранских атак в Эмиратах погибли четыре человека и 112 получили ранения.

Объединенные Арабские Эмираты нанесли удар по Ирану. Об этом сообщает Ynet.

«Удар был нанесен по иранскому опреснительному комплексу. По оценкам Израиля, на данный момент это лишь сигнал режиму, и если иранские атаки усилятся, то существует реальная вероятность того, что ОАЭ присоединятся к кампании, пусть и в ограниченном объеме», — сообщается в статье.

Кроме того, ведомство уточнило, что 8 марта были уничтожены 16 из 17 баллистических ракет, выпущенных по стране, и перехвачены 113 из 117 беспилотников.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

