«Самый тяжелый текст, который я когда-либо писал»: возлюбленный Лерчек признал, что у нее рак

Первые подозрения о возможном заболевании возникли сразу после родов.

У блогера Валерии Чекалиной, более известной, как Лерчек, обнаружили рак. Об этом в соцсетях заявил ее возлюбленный тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Это самый тяжелый текст, который я когда-либо писал. После того как Валерия родила, мы вернулись домой, но вскоре у нее опять начались боли, и нам пришлось ехать в клинику. Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Так же была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы. Я не знаю других, которые любят жизнь больше чем она», — написал Луис Сквиччиарини.

Мужчина признался, что этот пост стал самым тяжелым текстом, который он писал.

Ранее организатора фитнес-марафонов Валерию Чекалину задержали по обвинению в незаконном выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ — переводы на счета нерезидентов страны по подложным документам. Бывший муж блогера Артем Чекалин также проходит по этому уголовному делу. Третий фигурант пошел на сделку со следствием и, возможно, дал показания против экс-супругов.

У звезды уже есть трое детей от Чекалина, а 24 февраля она родила четвертого ребенка от тренера по танцам, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Вскоре после этого появились сообщения о госпитализации блогера в реанимацию онкологического отделения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.