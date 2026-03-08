Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд

NYT: Одна неделя войны с Ираном стоила США около 6 миллиардов долларов

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Из них, по данным СМИ четыре миллиарда были потрачены на боеприпасы для перехвата ракет.

Неделя войны с Ираном стоила США около шести миллиардов долларов. Такую сумму указывает в своем материале The New York Times.

По данным издания, из шести четыре миллиарда долларов было потрачено на боеприпасы, в основном, для перехвата иранских ракет.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее КСИР заявил об ударе по вертолетной базе США в Кувейте. Об этом сообщал 5-tv.ru.

