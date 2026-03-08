Тренер предупредила о риске для здоровья при использовании вибромассажеров «для похудения»

Фото: © Getty Images/Photo travelling people sports

Эксперт объяснила, почему популярные устройства могут оказаться не только бесполезными, но и опасными.

Вибромассажеры, которые активно рекламируют в социальных сетях как средство для снижения веса без тренировок, на самом деле не помогают похудеть. Об этом Life.ru рассказала тренер Ирина Мальцева.

По словам специалиста, подобные устройства оказывают лишь пассивное воздействие на тело и не способны заменить полноценную физическую активность.

Эксперт пояснила, что снижение веса возможно только при дефиците калорий, когда организм расходует больше энергии, чем получает. Вибромассажеры не вызывают значительного повышения пульса и не заставляют мышцы активно работать, поэтому не ускоряют обмен веществ. Мальцева подчеркнула, что распространенный миф о «разбивании жира» вибрацией не имеет научного подтверждения: для использования жировых запасов организм должен запустить сложный биохимический процесс липолиза, связанный с гормональными реакциями во время физической нагрузки.

При этом специалист отметила, что у таких устройств есть и ограниченные положительные эффекты. Они могут улучшать микроциркуляцию, помогать при небольших отеках и расслаблять мышцы после нагрузок. Однако вибрация способна оказывать серьезное воздействие на организм. В частности, она может спровоцировать движение камней в почках или желчном пузыре, а также противопоказана при ряде заболеваний, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой, беременность и некоторые патологии опорно-двигательного аппарата.

