По факту пропажи детей в Подмосковье возбуждено уголовное дело

Поиски несовершеннолетних продолжаются.

По факту исчезновения троих подростков в подмосковном Звенигороде возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Московской области в мессенджере MAX.

Следователи установили, что днем 7 марта несовершеннолетние совершали прогулку по микрорайону Восточный в Звенигороде в районе протекания реки Москвы. Дети не выходили на связь с этого момента, их мобильные устройства недоступны.

В Звенигороде ищут 13-летнюю Алину и 12-летних Богдана и Ивана. Сообщалось, что они могли утонуть. Как утверждал местный рыбак, он был очевидцем трагедии, но по каким-то причинам не стал звонить в полицию. Его допрашивают.

По последним данным, пропавших в Подмосковье подростков ищут 143 человека, в том числе члены ПСО «ЛизаАлерт», в водоемах работает две группы водолазов. Участники поисков изучают записи с камер видеонаблюдения и ведут работу с возможными очевидцами. Дети пропали 7 марта.

