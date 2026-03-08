США могут отправить спецназ для захвата запасов ядерных материалов Ирана

Фото: © РИА Новости/ Сергей Степанов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такую инициативу Штаты обсуждали с Израилем.

В США обсуждают возможность отправить подразделения спецназа для захвата запасов ядерных материалов в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным издания такую инициативу Штаты обсуждали с Израилем.

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Власти Ирана призывают Европу не вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. На деле же Европа уже втянута в него Операция против Ирана проходит через те самые базы, включая небезызвестный Рамштайн, которые формально находятся на территории европейских государств, но фактически контролируются американскими военными.

Ранее в Иране сообщили, когда выберут нового верховного лидера. Собрание, на котором выберут приемника мученика Али Хаменеи, убитого в ходе американо-израильской военной операции, может состояться в ближайшее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.