Средняя зарплата в России за месяц выросла на 40 тысяч рублей

Речь идет не о всех сферах.

Средняя зарплата по России выросла на более чем 40 тысяч рублей за один месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с декабря 2025 года: Российская Федерация — 139 727 рублей», — сказано в статье.

Согласно данным ЕМИСС, в ноябре прошлого года средняя зарплата россиян составляла чуть больше 98 тысяч рублей. Затем она резко выросла. Уточняется, что в декабре того же года средняя зарплата достигла 139 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года в РФ увеличится размер пособий для ряда категорий граждан. Изменения коснутся, в том числе, детей-инвалидов и сирот. Кроме того, будут проиндексированы пенсии представителей малочисленных народов Севера, военных, летчиков-испытателей, космонавтов и участников Великой Отечественной войны.

