ЦАХАЛ нанесла удары по ключевым командирам ливанского движения «Кудс»

Фото: Reuters/Claudia Greco

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве уточнили, что перед атакой были приняты меры по снижению вероятности причинения ущерба мирному населению.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала ключевых командиров ливанского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовавших в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Утверждается, что основным поводом для нанесения ударов по столице Ливана была террористическая активность этого формирования в отношении Тель-Авива и его граждан. По данным военных, работа «Кудс» велась одновременно с деятельностью КСИР в Иране.

Еще в Telegram-канале израильского военного ведомства сказано, что перед нанесением ударов они приняли меры по снижению вероятности причинения ущерба мирному населению.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля объявили о проведении масштабной военной операции против Ирана. В тот день они нанесли десятки ударов по военным и гражданским объектам страны. В результате погибли сотни людей, включая детей.

Затем, 2 марта, Тель-Авив объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В ЦАХАЛ заявили, что данная организация поддержала Тегеран в разгоревшемся конфликте и нанесла удары по территории Иерусалима. Так израильская армия вошла на юг Ливана.

Ранее 5-tv.ru писал, что от ударов Израиля по Ливану погибли 123 человека. На месте бомбардировок продолжаются спасательные работы. Вероятнее всего, число погибших еще вырастет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.