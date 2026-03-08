Громкий взрыв прогремел у посольства США в Осло

Фото: Reuters/POOL UNION EUROPEENNE / AGENCE HANS LUCAS

На место происшествия стянуты силы полиции.

В столице Норвегии — в Осло — у посольства США произошел взрыв. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свой источник в местной полиции.

Это случилось ранним утром в воскресенье, 8 марта. Пока неясно, что стало причиной взрыва, а также кто его совершил. По предварительным данным, пострадавших в результате этого инцидента нет. На месте происшествия работает полиция. Ведется расследование.

До этого, 3 марта, в посольстве США в Эр-Рияде возник пожар после взрыва. Минобороны Саудовской Аравии подтвердило данную информацию. В атаке на посольство принимали участие два иранских беспилотных летательных аппарата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в подмосковном поселке Путилково подорвали отделение банка. К счастью, никто не пострадал. В результате того инцидента было повреждено лишь несколько банкоматов.

Полиция сразу задержала подозреваемого в подрыве. Им оказался 16-летний подросток. Он действовал под влиянием телефонных мошенников.

