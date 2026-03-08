ВСУ атаковали многоквартирный дом в Запорожье –есть погибшие
ВСУ атаковали многоквартирный дом в Васильевке
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Предварительно, пострадали десять человек.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале 8 марта сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате вражеской атаки загорелся пятиэтажный дом в городе Васильевка. По предварительным данным, пострадали десять человек. Кроме того, есть погибшие. Данные уточняются.
«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — уточнил губернатор.
Он добавил, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
Российские регионы ежедневно подвергаются атаке со стороны ВСУ. Киевские боевики используют не только беспилотники, но и наносят ракетные удары по приграничью. Чаще всего их целью становятся мирные граждане.
Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке ВСУ на магазин в Алешках погибли два человека. Боеприпасы были направлены в толпу людей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.