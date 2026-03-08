В зоне СВО: как 8 Марта отмечают женщины на передовой

Профессию оператора дронов в зоне СВО осваивают не только мужчины, но и женщины

Фото, видео: 5-tv.ru

Март в районе боевых действий — один из самых тяжелых месяцев.

За большим пожаром на Ближнем Востоке чуть было не упустили главное событие первой недели марта — женский праздник. Хотя по большому счету Восьмое марта — это все-таки не про наследие Клары Цеткин и Розы Люксембург, а про весну. Про первое тепло после долгих месяцев. Про запахи, про надежды, про ощущение, что воздух другой.

В этом году социологи зафиксировали любопытную вещь: впервые лучшим подарком женщины сами назвали не букет, не косметику и не украшения, а эмоции, впечатления, поступок, присутствие рядом. Может, это и есть самое точное определение любви — не вещь, а действие. У нас Восьмое марта — этот гендерно-правозащитный, по задумке, праздник — прижился из-за культурных особенностей. У нас слово «Родина» — женского рода. Родина-мать. Это не случайность и не красивый оборот. Это то, как русский человек чувствует свою связь с землей, на которой вырос. У англосаксов — родина — «fatherland», земля отца, буквально. Сила, иерархия, кодекс. У нас — мать, тепло, терпение, и та особая способность принимать обратно своих сыновей, какими бы они не вернулись.

Это не лучше и не хуже. Это просто по-другому устроенное чувство Родины. О культурных особенностях говорил и президент, принимая в Кремле женщин, которые на фронте и в тылу помогают СВО. И отметил особое отношение к прекрасной половине в поздравлении к Восьмому марта.

«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно все. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность, а ваше стремление создавать лучшее будущее для своих детей вдохновляет всех нас идти только вперед. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов в том, что для вас важно. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. С праздником! С Международным Женским Днем!» — сказал Владимир Путин.

Март в районе боевых действий — один из самых тяжелых месяцев. Распутица, грязь по колено, раскисшие дороги. Не зима, когда морозная земля держит, и не лето еще. И вот в этих условиях они несут службу. И не отстают от мужчин.

Операторы дронов — новая военная профессия, которую женщины осваивают наравне с мужчинами. Репортаж — корреспондента «Известий» Эмиль Тимашев.

Настя только с виду хрупкая блондинка с милой улыбкой. На самом деле это грозный «Барс». Так звучит ее позывной.

«Вообще я хотела давно. Еще когда Сирия была, я еще в классе девятом была. Хотела в горячие точки», — поделилась Анастасия.

Не исключено, что Настя — единственная девушка во всей группировке войск «Север», которая выполняет именно боевые задачи, выслеживая и уничтожая технику и живую силу противника.

Фронтовой характер, дисциплину и упорство Насте привил отец. Тоже военный. Поэтому на СВО девушка не просилась. Рвалась. И теперь даже свои дроны собирает сама. Порой под массированным обстрелом боевиков.

«Пять раз я контракт подписывала и пять раз мне отказывали. Это был крайний раз, когда я подписала. Я уже купила билеты на море, мне звонят с военкомата, говорят, ваш контракт приняли — прибывайте, пожалуйста», — вспоминает девушка.

Боевой путь начался с Харьковского направления. Сначала в составе медицинского подразделения. Здесь пригодился опыт с гражданки, где Настя работала мед сестрой — вытаскивала раненых бойцов из-под огня, оказывала первую помощь. Однажды спасать пришлось своего мужа, с которым сыграли свадьбу здесь же на фронте. Хрупкая Настя несла на себе супруга, несмотря на то, что тоже получила ранение.

«Никогда не хотела выйти замуж за военного. Никогда. Военные они… люди ни с этого мира. Но с другой стороны, я тоже теперь другого мира», — поделилась Настя.

В этот мир, где постоянно рвутся снаряды, свистят пули и нужно оказывать помощь под огнем, российские женщины идут добровольно. Мотив простой — кто, если не они.

Как бы непривычно это не выглядело, но в честь главного весеннего праздника военнослужащих медицинского батальона 68 дивизии награждают не только медалями.

Главный атрибут во время поздравления и вручения наград — это, конечно же, букет цветов. Все-таки Восьмое марта и прекрасную половину личного состава группировки войск «Север» здесь поздравляют по-особенному.

Сейчас в зоне боевых действий несут службу тысячи женщин. Всех их объединяет одно — желание приблизить победу. И сразу после торжественной части, где бы она не проходила — в Кремле, в госпитале или прямо на передовой — букеты и медали они отложат.

Ее позывной — «Жара». Всего несколько минут назад ее вручили государственную награду, а сейчас она снова вернулась к пациентам. И так почти два года службы на СВО.

«Новый год, Восьмое марта — не имеет значение. Ребятам помогаем вновь вернуться в свой строй», — сказала анестезиолог-реаниматолог с позывного «Жара».

Девушки всей страны помогают всем, чем могут. Вот волонтеры прорываются через вражеский обстрел, чтобы доставить мирным жителям гуманитарную помощь. А здесь просто навещают бойцов, подбадривают и помогают песней.

Когда-то певица Ольга Веди сама носила погоны, еще во время службы во внутренних войсках. Теперь она пишет песни для солдат, которые просят спеть перед боевой задачей.

«Это было безумно трогательно и честно», — поделилась Ольга Веди.

И поздравления здесь особенные. Для женщин, которые готовы отдать жизнь за страну, лучший подарок — это работа настоящих мужчин.

