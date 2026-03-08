Трамп и крестовый поход: США переписывают правила мировой игры

Фото, видео: Reuters/Wisam Hashlamoun; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Овальном кабинете пасторы устроили коллективную молитву за президента.

Но вот сейчас американские командиры на полном серьезе объясняют войну с Ираном божьим промыслом, а Трампа — белым помазанником.

И когда в пятницу в Овальном кабинете группа пасторов устроила коллективную молитву за президента — пазл сложился.

Это крестовый поход на Восток. Но не на Ближний Восток. Подробности в материале корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Для Штатов война с Ираном — вопрос доминирования. Не зря в Овальном кабинете Трамп встречается с пасторами американских церквей на восьмой день конфликта.

Американские генералы уточняют — приготовления длились годами.

«Со стороны США — это стало кульминацией многомесячного, а в некоторых случаях и многолетнего целенаправленного планирования», — признал американский военачальник, генерал-лейтенант Дэн Кейн.

Если посмотреть, куда вторгались Штаты в последние месяцы и куда собираются зайти, становится понятно: речь не только про Иран. Эквадор — нефть, золото. Венесуэла — нефть. Гренландия — редкоземельные металлы. Иран — нефть, газ, минералы.

Что это, если не Make America Great Again. Даже не на максималках, а на стероидах. Уже сейчас Штаты контролируют сами или через союзников до 40 процентов мировой торговли. Для этого в стратегических документах Белого дома и Пентагона фигурирует термин chokepoints — узкие места. Проливы. Ормузский — последний в пазле.

«Всю логистику сейчас американцы берут под себя. Если маршрут Трампа будет контролироваться американцами, они что, будут пускать китайцев? Ну, хотим — пускаем, хотим — нет», — обозначил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Союзники? Нет, не слышали. Быть под крышей Штатов сейчас смертельно опасно. От иранской ответки страдают монархии Персидского залива. Когда-то они сами выступали против влияния Запада и Израиля на Ближнем Востоке.

50 лет назад страны ОПЕК ввели эмбарго на поставки нефти в те страны, которые поддержали Израиль. В США — очереди на заправках. В Европе прекратился экономический рост.

Но после революции в Иране 1979 года в регионе стали активно появляться американские военные базы. От бомб не спасают.

«Монархии залива гораздо больше могут выиграть в ситуации, где мир от существующего пока что миропорядка, который трещит по всем фронтам, перейдет к многополярности», — отметил научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

Европа в большой игре — откровенный аутсайдер. От дешевых российских энергоресурсов там сами отказались. В итоге — полностью зависят от американского дорогого СПГ. Стоимость бензина самая высокая с 2023 года.

На продукты и технику цены тоже рванули. Инфляция прибавила сразу полпроцента. А в перспективе — все три процента. И это только одна неделя. Производители всего лишь заложили в себестоимость своих товаров подорожавшее топливо. В Брюсселе начали что-то подозревать.

«А Соединенные Штаты — это же все еще наш союзник, верно? Я больше так не думаю», — выразил вице-премьер-министр Бельгии Франк Вандербрук.

В проигрыше — Китай. Половину нефти и треть сжиженного газа Поднебесная получала именно через Ормузский пролив. Учитывая, что Иран, как и Венесуэла, среди важнейших партнеров Пекина, расчет Вашингтона понятен.

«Более важной целью становится фактически Китай, который все больше оказывается в ловушке, должен будет закупать свою нефть на открытом рынке по полной цене», — прогнозирует Институт американского будущего.

Тем более что в апреле Трамп летит в Пекин. И, очевидно, хочет иметь козыри в переговорах. Но тут просчет — Москва и Пекин зеркалят удар.

«Есть очень простое решение: они могли бы обратиться к России. Индия уже обратилась, Китай обращается. Китай, кстати, ввел запрет на экспорт нефтепродуктов», — рассказал политолог, экономист, бывший работник Министерства обороны, ныне директор «Школы экономической войны» Жак Сапир.

В Штатах своя бухгалтерия. И хоть Трамп за 12 месяцев 46 раз говорил, что его цель — сделать нефть и бензин дешевыми, по факту Штаты в выигрыше при любом развитии событий: они продают на треть нефти больше, чем покупают.

«Захват мирового энергорынка, когда больше половины будет контролироваться американцами, они могут устроить обвал цен на энергоресурсы», — сказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Для Штатов война с Ираном — война цивилизаций. Простыми американцами противостояние с Тегераном должно восприниматься как борьба добра со злом. А значит, можно все. Или практически все. По мнению Пентагона.

«Глупые войны, политкорректные войны прошлого — полная противоположность тому, что мы делаем сейчас. У них были расплывчатые цели и ограниченные правила ведения боевых действий — такого больше не будет», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

На груди у министра войны, как известно, иерусалимский крест — символ крестоносцев начала XII века. На плече — боевой клич первого крестового похода: «Так хочет Бог». То есть для министра войны и для околопрезидентской верхушки — это библейский конфликт.

«У этой прослойки апокалиптическое прочтение международной ситуации. Они ссылаются на Апокалипсис и действительно верят, что Апокалипсис грядет со всеми вытекающими: огромные разрушения, но и спасение всех душ. А Израиль в Откровении играет огромную роль. Поэтому существует поддержка Израиля по религиозным, христианско-мессианским причинам», — выразил политолог, экономист, бывший работник Министерства обороны, ныне директор «Школы экономической войны» Жак Сапир.

Есть и еще одна конспирологическая теория. Вот что еще говорил министр войны.

«Те, кто жаждет мира, должны готовиться к войне. Это, конечно, не новая идея. Эта толпа это знает. Ее истоки восходят к Риму четвертого века», — сказал министр обороны США Пит Хегсет.

Отсылка к Риму не случайна. И для демократов, и для республиканцев идея Соединенных Штатов как нового Рима очень популярна. Трамп в этом признавался еще семь лет назад.

«Соединенные Штаты и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, уходящим корнями в Древний Рим», — заметил президент США Дональд Трамп.

А Персия — непосредственный предшественник Ирана — была врагом Рима на протяжении 700 лет. Правда, в итоге, сражаясь с персами, римляне пропустили варваров, которые и разрушили Вечный город.

Историю отношений США и Ирана можно описать коротко — от любви до ненависти. Двадцать пять лет дружбы, потом полвека вражды. Впрочем, и дружба была условная. Как у волка и его жертвы.

Штаты заинтересовались Персией после Второй мировой — нашли в Тегеране опору против Советского Союза. Опора, впрочем, оказалась шаткой. В 1953 году, когда популярный премьер Мосаддык национализировал нефть, его убрали американские и британские разведчики — операция «Аякс» была. Возможно, первая цветная революция в истории.

Подкуп чиновников, организованные беспорядки — все пошло как по маслу. Нефть вернулась англосаксам, шаху кое-что перепадало, и он стал главным покупателем американских вооружений в семидесятые.

На американских штыках почувствовал себя владыкой Персидского залива. Отмечая две с половиной тысячи лет персидской государственности, закатил пир на весь мир так, что аж вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Деталь: ради эффекта в пустыню завезли пятнадцать тысяч деревьев и пятьдесят тысяч экзотических птиц. После гулянки деревья засохли, птицы погибли. Безумная роскошь окончательно отдалила шаха от народа.

Народ восстал. И привел к власти бессребреника аятоллу Хомейни. С 1979 года Иран — враг США. А пощечина с заложниками? Группа студентов тогда захватила американское посольство в Тегеране и удерживала месяцами. Ни ЦРУ, ни Пентагон — ничего не могли сделать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.