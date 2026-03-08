Чемпионат России по художественной гимнастике завершился в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Главной сенсацией стала победа Арины Ковшовой из Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой.

На этой неделе в Москве прошел чемпионат России по художественной гимнастике — это всегда больше, чем соревнование. Это турнир, где девочки с многолетней мечтой в глазах и в сердцах становятся чемпионками. Или почти чемпионками — и это тоже судьба, и тоже путь.

Тренеры национальной сборной смотрели на этот турнир уже с прицелом на международные старты.

И вот новое имя, которое стоит запомнить — Арина Ковшова. Победительница этого года в многоборье. «Золото» добыто в изнурительной, почти ювелирной борьбе — Арина опередила соперницу на пять сотых балла. Пять сотых!

Арина представляет Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. У этой команды еще и «бронза» в многоборье — и все четыре «золота» в соревнованиях с предметами. Обруч, мяч, булавы, лента — везде первые. Это не просто результат. Это уже почерк школы, которая уже громко заявила о себе на весь мир. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

За упражнения с этим предметом баллы не начисляют. Рассчитывать можно разве что на приз зрительских симпатий. Впрочем, мало кто из болельщиков тогда мог догадываться: блокноты с автографами им элегантно кидает будущая чемпионка России.

Для миллионов любителей спорта это главный старт сезона в России. Больше ста лучших гимнасток со всей страны соревнуются за чемпионский титул.

Для гимнасток и их наставников работа на чемпионате не прекращается ни на минуту. В тренировочном зале долго и упорно оттачивают каждый элемент. Чтобы на прогоне уже в ярких купальниках оставалось лишь устранить последние шероховатости. На главном ковре права на ошибку нет. За полторы минуты здесь нужно показать результат многолетнего труда.

Когда в финале многоборья диктор объявляет Арину Ковшову, зал взрывается овацией.

Спортсменка Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой полюбилась болельщикам. С начала турнира она в числе фавориток.

В напряженной борьбе Арина обходит соперниц. С ней долго работали двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева и тренер Татьяна Амельченко. Доводили до совершенства программы уже под руководством Елизаветы Черновой.

«Надо очень много отрабатывать, работать в зале и смело делать эти вещи», — заявила чемпионка России по художественной гимнастике, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Арина Ковшова.

Всю неделю рядом с ней олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Объясняет, как отточить каждый элемент.

Уже после награждения подопечной Алина Кабаева подчеркивает — победа на столь высоком уровне прежде всего результат командной работы.

«Я бы хотела поблагодарить, во-первых, весь тренерский состав — это и хореографов, и хореографов-постановщиков, и Ирину Борисовну Зеновку, и Наталью Белугину, и Евгению Канаеву. Это действительно прекрасный результат у нас получился, всех я с этим поздравляю», — заявила олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Соревнования «личниц» — это в первую очередь про борьбу личностей. Чемпионка 2024 года Лала Крамаренко снова выходит на ковер после тяжелой травмы. Ее возвращение — одна из главных интриг чемпионата.

Она выступает достойно, но не проходит в финал. Признается: вернулась ради зрителей.

«Мы делаем все для кого-то с любовью. Поэтому для зрителей — они дарят нам эту любовь, а мы дарим им», — выразила чемпионка России по художественной гимнастике 2024 года Лала Крамаренко.

Каждый день здесь делали дерзкие заявки на успех. В финале второе место за Софией Ильтеряковой. Главный тренер национальной сборной Татьяна Сергаева в разговоре с «Известиями» подмечает: молодое поколение гимнасток вообще громко заявило о себе.

«То, что у нас молодые двигаются очень сильными и мощными шагами вперед, особенно про 2009 год рождения я говорила еще в прошлом году, если вы помните, они показывают то, на что они способны. Сейчас игра нервов идет, я так скажу. Вот пожалуйста, у кого крепче нервы, тот и на пьедестале», — рассказывает главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Совладать с колоссальным давлением не всегда получается даже у опытных спортсменок. Мария Борисова не смогла отстоять титул, допустила череду ошибок в упражнении с мячом. В тренировочный зал гимнастка возвращается, едва сдерживая слезы. Ее утешает Алина Кабаева. На протяжении всего чемпионата олимпийская чемпионка рядом со своими воспитанницами.

В многоборье «бронза» у Евы Кононовой, которая тренируется под началом Евгении Елисеевой. Ее программу ставила хореограф-постановщик Наталья Белугина.

«Ева очень много работает. Если, допустим, даже тренер смотрит на другую гимнастку, потому что она встает под музыку, Ева сама будет очень-очень-очень много делать, ее не надо заставлять», — поделилась хореограф-постановщик Наталья Белугина.

Ева доказала это делом. В финале отдельных видов за упражнение с обручем она забирает «золото». Важный показатель — каждый день чемпионата воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой стабильно в тройке лучших. В финале с лентой они вообще заняли весь пьедестал. По итогам многоборья за ними — «золото» и «бронза».

«Это был прекрасный праздник спорта. Вы знаете, у нас прекрасное будущее, потому что те дети, которые сегодня выступали, они показали просто мировое мастерство. Поэтому дальше мы готовимся, дальше у нас кубки мира, гран-при, международные соревнования, и всем девчонкам хочу пожелать удачи, а всем тренерам — терпения и работать, работать и работать», — заявила олимпийская чемпионка, президент Международной ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

На чемпионате России всегда своя особая драматургия. Досадные потери, поддержка болельщиков, слезы разочарования и радость триумфа. Все это для каждой гимнастки должно стать мотивацией. Впереди проверка на прочность на международном уровне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.