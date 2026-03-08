Пожар начался на нефтебазе в Армавире после атаки украинского беспилотника

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

К тушению привлечены почти 100 человек.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дронов атаковали Краснодарский край. В результате на территории нефтебазы в Армавире начался пожар. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

«В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА», — сказано в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. К тушению пожара привлечены 26 машин специальной техники, а также 91 человек.

Российские регионы регулярно подвергаются атаке со стороны боевиков киевского режима с начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. О ней президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы России из ракетных систем.

Ранее 5-tv.ru писал, что при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области пострадал один человек. Раненый был госпитализирован. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

