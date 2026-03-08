Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Президент поблагодарил женщин за стойкость, мудрость и материнскую любовь.

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! Искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности», — сказал президент.

Он отметил, что щедрая и мудрая женская душа делает мир лучше, а материнская любовь остается в сердце человека на всю жизнь. Путин подчеркнул, что женщины добиваются успехов в разных профессиях, проявляют стойкость и лидерские качества, при этом сохраняя красоту и обаяние.

Президент заверил, что на государственном уровне продолжится создание условий для того, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с профессиональным ростом.

Отдельно глава государства поздравил женщин, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах, поблагодарив их за смелость, мужество и самоотверженность.

«Дорогие женщины, вам действительно подвластно все», — заключил Путин, пожелав счастья, успехов и здоровья.

В этом году Международный женский день, 8 марта, выпал на воскресенье, а 9 марта — на понедельник, который также является выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. После выходных их ждет короткая, четырехдневная рабочая неделя.

