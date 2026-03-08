Сергей Безруков в 2026 году не будет набирать курс во ВГИК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Это связано с дополнительной нагрузкой, которая легла на плечи актера после назначения на должность руководителя МХАТ имени Горького.

Народный артист России Сергей Безруков не собирается в текущем году, 2026-м, набирать новый курс во Всероссийский государственный университет кинематографии имени Герасимова (ВГИК). Об этом актер сообщил сам в своем личном Telegram-канале.

Такое решение звезда кино принял в связи с назначением на должность руководителя МХАТ имени Горького. Сергей Безруков больше десяти лет возглавляет другой столичный театр — Губернский. Руководство этим культурным учреждением он планирует совмещать.

«Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время», — написал артист.

Накануне министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что Сергей Безруков был назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Это произошло после того, как режиссер Константин Богомолов добровольно ушел в отставку с должности ректора школы-студии МХАТ. Его место занял Константин Хабенский.

