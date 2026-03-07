Трампа предупреждали: Пезешкиан о последствиях войны США с Ираном

Пезешкиан: Трампа предупреждали, что война с Ираном может обернуться провалом

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Вашингтон недооценил силы исламской республики.

Президента США Дональда Трампа предупреждали, что война с Ираном может обернуться провалом. Об этом заявил в обращении президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Совет национальной разведки США, опирающийся на данные 18 разведывательных агентств, уже пришел к выводу, что война с Ираном обречена на провал. Я также предупреждал посланников мистера Трампа, что война не улучшит их переговорную позицию. Были ли эти предупреждения донесены?» — задался вопросом Пезешкиан.

Он добавил, что был готов к деэскалации при условии, что ни воздушное, ни морское пространства, ни территории соседних государств не будут использоваться для нападения на Иран. Однако это предложение американский лидер отверг.

По мнению президента Ирана, такой ответ Вашингтон дал из-за неправильной оценки сил, возможностей и решимости его государства.

«Ответственность за любое усиление Ирана в применении самообороны полностью лежит на администрации США», — подчеркнул Пезешкиан.

Он отметил, что эта «неделя необдуманных действий» Трампа уже стоила Соединенным Штатам 100 миллиардов долларов, не считая жизни молодых солдат. При этом, когда рынки вновь откроются, эти цифры сильно увеличатся, что отразиться на карманах обычных американцев.

Он заметил, что народ США голосовал за то, чтобы их страна не участвовала в дорогостоящих затяжных конфликтах на Ближнем Востоке. Но правительство Штатов пошло на поводу у Израиля, который десятилетия безуспешно пытался втянуть их в военные действия в этом регионе.

Пезешкиан заявил, что лозунг «Израиль прежде всего» означает — «Америка последняя».

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ и других. Многие страны региона закрыли свое воздушное пространство.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении участвовать в выборе нового лидера Ирана, как он это сделал в случае с Венесуэлой. Также он заявил, что Штаты не пойдут на сделку с исламской республикой и будут действовать до полной капитуляции Ирана.

МИД России осудил действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Также независимая миссия ООН признала, что военные действия США и Израиля против Ирана нарушают устав организации. В частности, запрет на применение силы в отношении территориальной целостности или политической независимости любого государств.

Кроме того, по мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. Движение судов по которому практически остановилось.

Также многие эксперты уверены, что конфликт в Иране изменит глобальную расстановку сил и приведет к ослаблению влияния США в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что наземная операция США — последний рычаг давления на Иран. Если Трамп на нее все же решится, то это вызовет разочарование у американцев, так как будет воспринято жестом отчаяния. Все это, естественно, сильно отразится на ситуации внутри Штатов.

