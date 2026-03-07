«Все мои предательства»: новое шоу Лорак основано на ее личных переживаниях

Фото, видео: 5-tv.ru

На концерте зрители вместе с артисткой прошли путь от ощущения полной разбитости до обретения мощной внутренней силы.

Новое шоу певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) стало для нее настоящей исповедью. После премьеры концерта AURA артистка рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что в основу программы легли ее личные переживания, боль и предательства, с которыми она столкнулась за последние пять лет.

По словам Ани Лорак, каждая песня и номер в новой программе отражают ее реальную жизнь.

«Это все этапы последних пяти лет моей жизни. Все мои предательства, которые я ощущала. Друзья, которые подводили и не то что подводили, а предавали, делали больно. И когда ты себя по частям собираешь из осколков своей боли. Весь этот текст прожит мной лично», — откровенно заявила певица.

Постановка разделена на пять смысловых блоков. Зрители вместе с артисткой проходят путь от ощущения полной разбитости до обретения мощной внутренней силы. Главный посыл шоу — перестать искать поддержку вовне и найти ее в самом себе.

«На самом деле опору надо искать внутри себя. И я сейчас ее нашла», — подчеркнула Ани Лорак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак поборола страх высоты ради нового шоу. Во время концерта ей пришлось исполнить песню на вершине 50-метрового экрана. Но она решилась на такой риск, чтобы поднять «новую планку» в творчестве.

