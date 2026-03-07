«Это был сюрприз»: фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве

Фанатка выбежала на сцену во время шоу Ани Лорак в Москве

Девушка хотела не просто обнять певицу, а исполнить с ней песню.

Поклонница певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) чуть не испортила ей новое шоу в Москве. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru после премьеры концертной программы AURA.

Прямо во время выступления на сцену к артистке выбежала фанатка. Девушка решила не просто обнять своего кумира, а спеть вместе с ней партию сопрано. Ани Лорак призналась, что сначала испугалась, ведь поведение поклонницы могло быть непредсказуемым и испортить сложную постановку.

«Это был сюрприз. Я не понимала, как она себя будет вести. Но она очень хорошая девочка, спела, помогла», — поделилась эмоциями артистка.

Новое шоу звезды разделено на пять блоков — от темы предательства до обретения внутренней силы. В зависимости от смысловой темы сцена постоянно трансформировалась.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак готова помериться силами с главными звездами мировой эстрады. Ведь, как утверждает певица, ее новая концертная программа ничем не уступает западным проектам.

