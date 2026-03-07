В Подмосковном Путилково подорвали отделение банка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Подозреваемого уже задержали.

В подмосковном поселке Путилково подорвали отделение банка. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Повреждено несколько банкоматов, остекление и входная группа. Без возгорания», — сообщил источник.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. Как сообщил источник, правоохранители уже задержали подозреваемого в подрыве.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 февраля у Савеловского вокзала молодой парень подорвал служебный автомобиль ДПС. На месте погиб 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко, прослуживший в органах пять лет. У него остались жена и двое детей. Еще двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения: у одного диагностировали ушиб головного мозга, у другого — ожоги лица и контузию.

Злоумышленник, устроивший подрыв, прибыл из Санкт-Петербурга. В МВД заявили, что семьям погибшего и пострадавших офицеров будет оказана вся необходимая помощь.

