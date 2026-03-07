Семейные отношения: женщины назвали жизненные приоритеты

Фото: www.globallookpress.com/ John Rowley

Материальные аспекты уступают по значимости духовным и социальным ценностям.

Женщины выбирают семью и здоровье в качестве жизненных приоритетов. Об этом в беседе с изданием Газета.ру сообщили в пресс-службе Avon Россия со ссылкой на исследования аналитического центра НАФИ.

«Большинство женщин называют семейные отношения, создание семьи и заботу о членах семьи — главным жизненным приоритетом. Вопросам здоровья отводится второе по значимости место. Деньги для женщин также имеют значение, но не первостепенное», — отметили специалисты.

Однако по статистике большинство женщин уверены, что могут реализовать бизнес-потенциал и открыть собственное дело. В основном это дамы с опытом декрета. Согласно данным экспертов, период материнства зачастую стимулирует развитие предпринимательской инициативы. В современном обществе женщина не только остается хранительницей домашнего очага, но и становится активным участником экономической сферы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в разных городах России назвали среднюю «зарплату жены». Средняя нагрузка матери в семье с одним ребенком составляет 75 часов в неделю, а рыночная стоимость такого труда в Москве достигает 288 тысяч рублей в месяц. Исследователи отметили, что помимо физического труда, жены выполняют функцию «домашнего менеджера», удерживая в памяти тысячи бытовых процессов.

