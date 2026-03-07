«Все совершают ошибки»: бывшие мужья Бритни Спирс встали на ее защиту

Бывшие мужья задержанной за пьяную езду Бритни Спирс встали на ее защиту

Фото: www.globallookpress.com/Dave Starbuck via www.imago-imag

Экс-супруги певицы прокомментировали ее задержание за вождение в нетрезвом виде.

Бывшие Мужья Бритни Спирс отреагировали на скандальный инцидент с ее арестом за вождение в нетрезвом виде.

Экс-супруг знаменитой певицы, актер Джейсон Александр в публикации в соцсети призвал публику не верить слухам и домыслам, а опираться на факты. Он отметил, что содержание спирта в пробе, взятой у Спирс — 0,06 промилле, и во многих штатах это допустимая норма.

Он также подчеркнул, что эффект может быть связан с лекарствами по рецепту, и это не снимает административной ответственности, но отменяет уголовную.

Другой бывший избранник, модель Сэм Асгари, призвал читателей оставить Спирс в покое.

«Каждый совершает ошибки, и каждый заслуживает личного пространства», — написал он.

Танцор Кевин Федерлайн продолжает сохранять связь с экс-супругой и следить за ситуацией. По словам адвоката, они созванивались сразу после ареста.

Бритни Спирс задержали пьяной за рулем черного кабриолета в Калифорнии в ночь с 4 на 5 марта. Ее защитник охарактеризовал это как «досадный инцидент» и отметил, что певица попытается исправиться. Также юрист сообщил о планах по реабилитации, которой займутся родные Спирс.

