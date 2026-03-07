Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Атака стала ответом на террористические атаки со стороны Незалежной.

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики для ВСУ. Удар стал ответом на террористические атаки со стороны Украины по гражданским объектам на территории РФ. Об этом сообщило министерство обороны РФ в канале в мессенджере MAX.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам», — говорится в публикации Минобороны.

В операции были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. По информации ведомства, все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. В результате атаки российским военнослужащим удалось уничтожить украинский вертолет Ми-8, объекты транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации вооруженных формирований как ВСУ, так и иностранных наемников, которые были выявлены в 149 районах СВО.

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мирный житель пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области. Раненый госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил глава региона.

