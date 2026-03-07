«Первая проба»: когда в Москву придет настоящая весна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ждать тепла осталось недолго.

Уже во вторник 10 марта в Москву придет настоящая весна. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, среднесуточная температура, вероятно, будет положительной.

«Есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны», — пояснил Тишковец.

С потеплением ускорится процесс схода снежного покрова. Пока высота сугробов на метеостанции ВДНХ — 47 сантиметров. Синоптик предполагает, что уже к следующим выходным она уменьшится на 5 сантиметров.

Ранее климатолог Дарья Гущина объяснила, что рекордная высота снежного покрова не даст ему сойти быстро, однако проводить прямую связь между высотой сугробов и датой их схода — ошибка. Дождь будет значительно ускорять уменьшение высоты снежных отложений — этот фактор, по словам эксперта, значит даже больше, чем положительные температуры.

