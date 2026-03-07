Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Два из трех мест на пьедестале — за воспитанницами Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

В Москве завершился чемпионат России по художественной гимнастике, который объединил искусство и спорт в невероятный праздник эмоций. Борьба за места на пьедестале не прекращалась до последней секунды. Зрители увидели большие победы и настоящую драму. В конкурентной борьбе решалось, кто будет представлять страну на международных соревнованиях. И уже понятно: по-настоящему триумфальным этот турнир стал для воспитанниц Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Подробности — в сюжете корреспондента «Известий» Антона Золотницкого.

Без зрителей, тренеров и даже музыки они выходят на главный ковер заранее, чтобы почувствовать его. В пустом зале пока слышен только свист обручей и булав, но это ненадолго.

Когда диктор объявляет Арину Ковшову, зал взрывается овациями. Спортсменка Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой полюбилась болельщикам.

Арина с начала чемпионата считалась одной из фавориток. Но в финале расслабляться нельзя — конкуренция жесточайшая.

«Это ключевой и самый волнительный момент главного старта сезона в России. На чемпионский титул претендуют 18 лучших гимнасток. Для каждой он означает не просто признание внутри страны, но и возможность участвовать в международных турнирах», — отметил корреспондент.

Предсказать, кто возьмет золото, было невозможно до последней секунды. Но Арина Ковшова в напряженной борьбе обходит соперниц. С ней долго работала двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Доводили до совершенства программы уже под руководством тренера Елизаветы Черновой.

Арина шла к этому долго и упорно, справилась с травмой. В то, что она чемпионка, кажется, до сих пор не может поверить. Но охотно делится своим внешне простым рецептом успеха.

«Надо очень много отрабатывать, работать в зале и смело делать эти вещи!» — рассказала Арина Ковшова, чемпионка России по художественной гимнастике, воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Перед самым выступлением ей помогала советами олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Она подчеркивает: победа на столь высоком уровне — прежде всего, результат командной работы.

«Я бы хотела поблагодарить, во-первых, весь тренерский состав: хореографов, и хореографов-постановщиков, и Ирину Борисовну Зиновку, и Наталью Белугину, и Евгению Канаеву. Действительно прекрасный результат у нас получился, всех я с этим поздравляю!» — сказала Алина Кабаева, олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации «Небесная грация».

На втором месте — София Ильтерякова. Для нее это первый чемпионат России на взрослом уровне. Главный тренер национальной сборной Татьяна Сергаева в разговоре с «Известиями» подмечает: молодое поколение гимнасток вообще громко заявило о себе.

«То, что у нас молодые двигаются очень сильными и мощными шагами вперед — особенно про 2009 год рождения я говорила еще в прошлом году — они показывают то, на что они способны. Сейчас игра нервов идет, я так скажу. У кого крепче нервы — тот и на пьедестале», — сказала она.

Совладать с колоссальным давлением не всегда получается даже у опытных спортсменок. Мария Борисова не смогла отстоять титул, допустила череду ошибок в упражнении с мячом. В тренировочный зал гимнастка возвращается, едва сдерживая слезы. Ее утешает Алина Кабаева. На протяжении всего чемпионата олимпийская чемпионка рядом со своими воспитанницами.

Бронза — у Евы Кононовой, которая тренируется под началом Евгении Елисеевой. Ее программу ставила хореограф-постановщик Наталья Белугина.

«Ева очень много работает. Если, допустим, даже тренер смотрит на другую гимнастку, потому что она встает под музыку, Ева сама будет очень-очень-очень много делать, ее не надо заставлять», — рассказала она.

Важный показатель — два из трех мест на пьедестале за воспитанницами Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

«Это был прекрасный праздник спорта. Вы знаете, у нас прекрасное будущее, потому что те дети, которые сегодня выступали, они показали просто мировое мастерство. Поэтому дальше мы готовимся, дальше у нас кубки мира, гран-при, международные соревнования. И всем девчонкам хочу пожелать удачи, а всем тренерам — терпения и работать, работать и работать», — сказала Алина Кабаева.

В финале — всегда своя особая драматургия. Досадные потери, поддержка болельщиков, слезы разочарования и радость триумфа. Все это для каждой гимнастки должно стать мотивацией. Впереди — проверка на прочность на международном уровне.

