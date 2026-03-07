Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем многие знают

Байден: я забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем другие знают

При этом 46-й президент США похвастался, что знает лично «больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США».

Экс-президент США Джо Байден похвастался тем, что забыл больше информации о президенте РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине, чем большинство людей о них знает.

«Я лично знаю больше глав государств, чем какой-либо другой президент в истории США<…> Я встречался с Путиным», — козырнул бывший американский лидер на похоронах борца за гражданские права в Штатах Джесси Джексона.

Умственные способности Джо Байдена вызывали печаль американского народа как во время его президентского срока, так и после. В частности, в конце 2025 года он привел в недоумение слушателей, когда не смог в ходе конференции в Вашингтоне выговорить название своей страны.

Не менее ярким «перлом» в копилке пенсионера-демократа стала «оговорка по Фрейду» во время выступления перед лидерами НАТО, в котором тот назвал Путина президентом Украины. Учитывая публичные курьезы подобного рода, нетрудно поверить в то, что Байден и в самом деле забыл «больше, чем другие знают». И не только о Путине и Си Цзиньпине.

