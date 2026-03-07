Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

У каждого из них есть шанс напомнить миру, насколько силен отечественный паралимпийский спорт.

Паралимпийские игры — 2026 открыты! Для российских атлетов этот турнир станет особенно важным: наши спортсмены впервые за восемь лет выступят на Играх под российским флагом и с гимном. Пусть состав команды получился небольшим из-за скомканного отбора, но у россиян есть реальные шансы побороться за медали. 5-tv.ru представляет сборную России на Паралимпиаде-2026.

Алексей Бугаев

Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Одним из главных лидеров команды станет 28-летний горнолыжник Алексей Бугаев из Красноярска. Он давно считается настоящей легендой паралимпийского спорта. В его активе — три победы на Паралимпиадах, причем два золота он выиграл в Сочи, когда ему было всего 16 лет.

Также на счету Бугаева три серебряные и бронзовая награда Игр, шесть побед на чемпионатах мира и Кубок мира 2016 года. На мировом первенстве 2015 года россиянин и вовсе установил уникальное достижение, выиграв все пять гонок.

Даже длительное отсутствие на международных стартах не выбило спортсмена из колеи: вернувшись на Кубок мира, он сразу взял золото в слаломе. В Италии Бугаев выступит сразу в пяти дисциплинах — скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе. Его старты запланированы на 7, 9, 10, 13 и 15 марта.

Варвара Ворончихина

Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Серьезные надежды связаны и с 23-летней Варварой Ворончихиной из Байкальска Иркутской области. Горнолыжница с поражением опорно-двигательного аппарата уже успела заявить о себе на мировом уровне: в 2022 году она стала двукратной чемпионкой мира и четырежды брала серебро, а также выиграла общий зачет Кубка мира.

Именно тогда Ворончихина должна была дебютировать на Паралимпиаде в Пекине, но до Игр россиян не допустили. Сейчас спортсменка вновь вернулась на международные старты и уже успела собрать впечатляющую коллекцию наград — три золота и четыре серебра на этапах Кубка мира.

В Италии она также выступит в пяти дисциплинах: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе. Ее старты пройдут 7, 9, 10, 12 и 14 марта.

Иван Голубков

Фото; ©РИА Новости/Григорий Сысоев

30-летний Иван Голубков из Инты — один из самых титулованных российских паралимпийцев последних лет в лыжных гонках и биатлоне среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он шесть раз выигрывал чемпионаты мира и пять раз становился обладателем Кубка мира — в 2016, 2018, 2020, 2021 и 2022 годах.

При этом Паралимпиада-2026 станет для него первой в карьере: в Сочи и Пхенчхане Голубков не прошел отбор, а Игры в Пекине пропустил из-за отстранения. После возвращения на международную арену россиянин уже успел взять три медали на этапах Кубка мира — победил в смешанной эстафете и стал вторым и третьим в гонке на 10 километров.

В Италии он выступит в лыжных дисциплинах — россиян по-прежнему не допускают до паралимпийского биатлона. Голубков побежит спринт, а также гонки на 10 и 20 километров сидя 10, 11 и 15 марта.

Анастасия Багиян

Фото: Григоров Гавриил/ТАСС

В лыжных гонках среди спортсменов с нарушением зрения Россию представит 24-летняя Анастасия Багиян из Перми. Она выступает вместе с ведущим Сергеем Синякиным. В сборную России Багиян попала в 2021 году и также могла дебютировать на Паралимпиаде в Пекине, но те Игры прошли без российских спортсменов.

После возвращения на международную арену дуэт сразу заявил о себе: на этапах Кубка мира Багиян и Синякин выиграли два золота — одно в личной гонке и одно в эстафете. Ранее россиянка становилась бронзовым призером чемпионата мира 2022 года и многократно выигрывала национальные соревнования.

В Италии Багиян выступит в лыжных гонках — в спринте, а также на дистанциях 10 километров классическим стилем и 20 километров коньковым ходом. Ее старты пройдут 10, 11 и 15 марта.

Дмитрий Фадеев

Фото: ВКонтакте/act54

В пара-сноуборде Россию представит 37-летний Дмитрий Фадеев из Междуреченска Кемеровской области. Его путь в большой спорт оказался непростым. С детства он катался на сноуборде и занимался фристайлом, но оставался на любительском уровне. Все изменилось в 2020 году, когда во время катания в Шерегеше Фадеев получил тяжелую травму — перелом бедра. Острая кость перерезала артерию, и врачам пришлось ампутировать ногу.

После долгого восстановления Дмитрий снова встал на доску и вскоре начал выступать на соревнованиях. Уже в сезоне-2021/2022 он стал четвертым на этапе Кубка мира и выиграл этап Кубка Европы. Сейчас на счету Фадеева также четыре титула чемпиона России. На Паралимпиаде он выступит в сноуборд-кроссе и бэнг-слаломе 7 и 14 марта.

Филипп Шеббо Монзер

Фото: ВКонтакте/mskia_moscow

Еще один российский сноубордист — 34-летний москвич Филипп Шеббо Монзер. Его жизнь изменила трагическая авария: в 19 лет он получил мотоцикл в подарок от бабушки — известной актрисы Галины Польских — и спустя полгода попал в ДТП. Из-за тяжелых травм врачам пришлось ампутировать ему ногу. Спорт стал важной частью восстановления.

Уже в 2019 году Шеббо Монзер начал выступать на соревнованиях, а в 2021-м выиграл Кубок Европы. Позднее он стал чемпионом России 2023 года и обладателем Кубка России 2024-го. В Италии спортсмен также выступит в сноуборд-кроссе и бэнг-слаломе 7 и 14 марта. Интересно, что оба российских сноубордиста — и Шеббо Монзер, и Фадеев — выступают на протезах, которые были разработаны самим Филиппом.

Несмотря на небольшой состав команды, российские паралимпийцы подходят к Играм в Италии в хорошей форме. И у каждого из них есть шанс напомнить миру, насколько силен отечественный паралимпийский спорт.

