Минобрнауки России определило обязательные предметы для студентов в вузах

«Философия», «История России» и «Основы российской государственности» войдут в ядро новой модели высшего образования. Эти предметы станут обязательными для студентов всех направлений, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«Мы будем выходить на единые требования к содержанию «Философии». И таким образом будет сформировано ядро, которое мы на данном этапе видим в составе из трех предметов: «История России», «Философия» и «Основы российской государственности», — сказал Могилевский.

Замминистра отметил, что курсы не должны дублировать друг друга, но поскольку они основаны на общих мировоззренческих и научных принципах, между ними будут пересечения и отсылки.

Прежде сообщалось, что в России обсуждают реформу, направленную на то, чтобы удержать молодежь в регионах. Депутаты Госдумы предложили увеличить стипендию студентов на 30%, если они продолжат обучение в родном городе. Чтобы получить эту надбавку, нужно прожить в регионе не менее трех лет до поступления в вуз и учиться на «хорошо» или «отлично».

