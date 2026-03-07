«Низкий поклон»: Рудова назвала имя мужчины, которым восхищается весь мир

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

От кого без ума российская актриса?

Звезда сериала «Универ. Новая общага» Наталья Рудова считает австралийского актера Джейкоба Элорда самым желанным мужчиной во всем мире. Об этом пишет издание NEWS.ru.

На вопрос журналиста, может ли шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев возглавить список секс-символов мира, артистка сказала: «Нет, конечно».

«Димочка, извини. В данный момент, мне кажется, весь мир умирает по Джейкобу Элорди», — сказала Наталья Рудова.

Широкую известность 28-летний Джейкоб Элорди получил после выхода сериала «Эйфория» в 2019 году. Однако Рудовой больше всего понравилась его последняя работа.

«После „Грозового перевала“ низкий поклон. Никогда на него не смотрела как на пацана, но после этого фильма прям даже не знаю», — добавила звезда кино.

Ранее Наталья Рудова рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, какие мужчины ее привлекают. Удивительно, но актрисе совсем не нравятся брюнеты, как Элорди. Наоборот, артистке по душе совершенно другой типаж — блондины с голубыми глазами.

