В России начались трехдневные выходные по случаю 8 Марта

После мини-каникул россияне вернутся к четырехдневной рабочей неделе.

В России начались длинные выходные, приуроченные к Международному женскому дню. С 7 по 9 марта страна будет отдыхать. Это следует из производственного календаря на 2026 год.

В этом году Международный женский день, 8 марта, выпал на воскресенье, а 9 марта — на понедельник, который также является выходным. Благодаря этому россияне смогут отдыхать три дня подряд — с 7 по 9 марта включительно. После выходных их ждет короткая, четырехдневная рабочая неделя.

Перед длинными выходными Соцфонд сообщил, что график социальных выплат сдвигается. В этом году, из-за празднования 8 Марта, выплаты за февраль — пособия и пенсии — будут перечислены заранее.

