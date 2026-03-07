ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ходе дежурства уничтожена авиабомба.

Расчеты ПВО группировки «Восток» пресекли удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Средствами ПВО были своевременно вскрыты пуски авиабомб и маршруты БПЛА в Днепропетровской области. Цели идентифицированы до подхода к рубежам сброса.

Зенитные комплексы «Бук-М3» работали на отечественных системах управления. В ходе дежурства уничтожена авиабомба, направленная на гражданские объекты. После выполнения задачи расчеты сменили позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

