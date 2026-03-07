Экипаж Ка-52м сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Удар наносился ракетами по разведанным целям.

Экипаж Ка-52м уничтожил живую силу и технику ВСУ, сорвал ротацию в зоне «Центр». Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился ракетами по разведанным целям. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр и вернулся на базу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.