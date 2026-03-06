Россия впервые с 2014 года вышла под флагом страны на открытие Паралимпиады

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Триколор пронесла волонтер из Италии.

Российская делегация приняла участие в параде спортсменов на церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Торжественное событие состоялось 6 марта в историческом амфитеатре «Арена-ди-Верона». Российские атлеты вышли под национальным флагом впервые с 2014 года.

На церемонии открытия страну представляли лыжница Анастасия Багиян, ведущий Сергей Синякин, атташе Екатерина Пронина и глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Волонтер из Италии по имени Анна была удостоена чести нести российский триколор. Это решение было принято организаторами из-за невозможности личного участия всех заявленных знаменосцев. В состав российской делегации знаменосцев входят Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Некоторые страны проигнорировали открытие Паралимпиады из-за российской символики. В их число входят Украина, Чехия, Канада, Хорватия, Латвия, Литва, Финляндия и другие.

Всего на Паралимпиаде, которая продлится с 6 по 15 марта 2026 года, Россию представят шесть спортсменов. Они выступят в дисциплинах горнолыжного спорта, лыжных гонок и парасноуборда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителем неофициального медального зачета зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии стала сборная Норвегии, побившая два собственных рекорда. Норвежские спортсмены завоевали 41 награду: 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Предыдущие достижения Норвегии составляли 16 золотых на Играх-2022 в Пекине и 39 медалей на Играх-2018 в Пхенчхане.

Второе место в общем зачете заняли спортсмены из США с 33 медалями, тройку лидеров замкнули Нидерланды с 20 наградами.

Российские спортсмены выступали на Олимпиаде в ограниченном составе — всего 13 человек в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Несмотря на сложности, Россия не осталась без награды: серебряную медаль завоевал Никита Филиппов в новой олимпийской дисциплине — ски-альпинизме. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды, уступив победителю чуть более полутора секунд.

Сборная Украины повторила антирекорд, в третий раз в истории не завоевав ни одной награды. Аналогичный результат был у республики на Играх 2010 года в Ванкувере и 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.