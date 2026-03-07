«Семью надо делать, Лариса!»: История любви Миронова и Голубкиной

Фото: www.globallookpress.com/Mikola Gnisyuk

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Была ли настоящая любовь у Андрея Миронова и Ларисы Голубкиной?

Андрей Миронов сделал предложение Ларисе Голубкиной спустя месяц после знакомства, но актриса ответила отказом. Пара поженилась только спустя 12 лет. За это время они успели побывать в других браках: в 1973-м у обоих родились дочери, которых назвали Машами. Первый гражданский брак Голубкиной распался сразу же после рождения ребенка. Актриса призналась, что ей было «невыносимо». Миронов был женат на актрисе Екатерине Градовой, пара рассталась спустя четыре года после рождения дочери. И тогда у истории любви Андрея и Ларисы появился еще один шанс. Сегодня в день рождения Андрея Миронова 5-tv.ru вспоминает их историю любви — непростую, полную испытаний, но и счастья.

Подруга, забирай: Как познакомились Андрей Миронов и Лариса Голубкина?

Одна из самых ярких пар советского кинематографа познакомилась благодаря общим друзьям. Лариса Голубкина была подругой актрисы Натальи Фатеевой, которая в то время встречалась с Андреем Мироновым. Их чувства вспыхнули во время съемок фильма «Три плюс два». Но вскоре роман с ним наскучил Фатеевой, она влюбилась в немецкого актера. Во время поездки в Сирию (по другим воспоминаниям Голубикиной — в Ливан — Прим.ред.), Наталья предложила ей «забрать» себе Андрея. Встреча звезды «Бриллиантовой руки» и Ларисы состоялась на дне рождения Фатеевой в ресторане «Националь». С того момента у Миронова и Голубкиной начался роман, рассказала она в интервью Кире Прошутинской.

«Пришли, познакомились, пошли. Он танцует мазурку, я иду за ним. Все!» — вспоминала актриса о первой встрече с Мироновым.

Актеры Андрей Миронов и Наталья Фатеева в к/ф «Три плюс два»,. 1963-й. Фото: РИА Новости

Андрей Миронов делал предложение руки и сердца Ларисе Голубкиной несколько раз. Она отказывала ему, на какое-то время пара рассталась. В 1969-м Голубкина начала жить с режиссером и сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. Актриса не любит вспоминать про отца своей дочери Маши, ведь их семья распалась чуть ли не сразу после рождения девочки. Она призналась, что жизнь в этом гражданском браке была для нее невыносимой.

Актриса Лариса Голубкина в 1967-м. Фото: РИА Новости / Сергей Лидов

В 1971-м Миронов женился на актрисе Екатерине Градовой, у них родилась дочь, которую тоже назвали Маша. Но и его брак долго не продержался. Актеры расстались спустя четыре года после рождения дочери, Андрей переехал в квартиру к своей бывшей возлюбленной — Ларисе Голубкиной. Он тогда сказал: «Семью надо делать, Лариса!» Причем ударение было на букву «е», подчеркнула в воспоминаниях актриса.

Фундаменты семьи был заложен с зеленого кожаного кресла и старинной лампы, которые привез Миронов при переезде к избраннице.

Терпи, Лариса: Брак с Андреем Мироновым

Перед женитьбой Андрей выдвинул условия Ларисе: никаких скандалов. Миронов не любил конфликты, Голубкиной пришлось пойти на уступки ради семьи. Они начали жить вместе в 1974-м, поженились только три года спустя сразу после развода актера с Градовой. Пышной свадьбы не было, Лариса даже не надела белое свадебное платье. Миронов удочерил дочь актрисы и даже дал ей свою фамилию, но после смерти отчима девушка взяла фамилию матери.

Актриса Лариса Голубкина. Фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Голубкина признавалась, что Миронов был художественным руководителем в их доме, а она исполнителем без права голоса. Именно из-за этого разладился предыдущий брак Миронова, Градова так и не смогла полностью подчиниться мужу. Голубкина же наоборот, справлялась со своей ролью. В браке с Мироновым женщина научилась уступать и отдавать, а не только принимать. Актер это очень ценил. Он был очень педантичен и любил порядок в квартире, который должна была поддерживать Лариса. Миронов стремился к своему идеалу — родительскому дому, где царил уют и гостеприимство. С матерью мужа Голубкина ладила, они даже ездили на дачу вдвоем.

Без измен со стороны Миронова не обходилось. Голубкина несколько раз уличала его в неверности. Во время съемок фильма «Будьте моим мужем» у актера возникла связь с Еленой Прокловой. Лариса Ивановна рассказала, что муж попросил ее приехать в Сочи, чтобы быть умерить пыл коллеги по съемкам. Голубкина приехала, но чувствовала себя ужасно. Этот случай отрезвил ее раз и навсегда.

Актеры Андрей Миронов и Елена Проклова в к/ф «Будьте моим мужем», 1981-й. Фото: YouTube.com

В их квартире часто собирались шумные компании, играла громкая музыка. Актриса не привыкла к такому и предпочитала вести размеренный образ жизни, но ради Андрея Миронова ей пришлось жертвовать собственным спокойствием. Она не знала, что застолья, о которых ходили легенды на всю Москву, скоро прекратятся из-за самой большой трагедии в ее жизни. Лариса Голубкина будет пытаться собирать друзей после смерти мужа, за что получит прозвище «веселая вдова».

Лариса Голубкина после смерти Андрея Миронова

14 августа 1987-го во время спектаклем в Рижском оперном театре Андрею Миронову стало плохо. Актер произнес прощальный монолог, оперся рукой на угол беседки, которая стояла на сцене, начал падать и потерял сознание. Карета скорой помощи доставила актера в нейрохирургическое отделение местной больницы. У 46-летнего Миронова произошло кровоизлияние в мозг, он скончался спустя два дня. Выяснилось, что Андрей Александрович страдал врожденной аневризмой, нагрузки были ему противопоказаны.

«Я застыла в тот момент, когда умер Андрюша», — признавалась Голубкина.

Актриса Лариса Голубкина на творческом вечере, приуроченном ко дню памяти Андрея Миронова в 2012-м. Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Лариса тяжело пережила смерть мужа и несмотря на все проблемы в их жизни, она предпочла остаться вдовой в 47 лет. Первые четыре года она ходила на кладбище каждый день. Это помогало ей справиться с болью утраты. С момента смерти Андрея Миронова прошло уже более 30 лет. Актриса хранила верность покойному мужу. Она признавалась, что за несколько дней до того рокового августовского вечера Миронов сказал ей: «Как бы мне хотелось, чтобы ты мне мальчика родила». Совместных детей у Андрея и Ларисы не было. Только две Маши от предыдущих браков — Голубкина и Миронова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Светланы Светличной и Владимира Ивашова.