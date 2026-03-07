Бывшего продюсера Олега Газманова арестовали в Москве по делу о мошенничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мужчина настаивает на своей невиновности.

В Москве арестовали бывшего продюсера народного артиста России, певца Олега Газманова Филиппа Росса. Мужчину отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Росса Ф. М.», — сказано в публикации.

Накануне стало известно, что Филипп Росс был задержан. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, а также в нарушении авторских и смежных правил. Продюсер вину не признал. По данным СМИ, потерпевшим по этому делу проходит Олег Газманов. Сам певец ситуацию пока не комментировал. Подробности уголовного дела не разглашаются.

