Освобожденных из плена ВСУ российских бойцов доставили в Подмосковье

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За последние два дня на родину вернулись 500 российских военнослужащих.

Российские бойцы, находившиеся в украинском плену, вернулись на родину. Кадры публикует 5-tv.ru.

Самолеты с 300 вернувшимися военнослужащими приземлились в одном из столичных аэропортов.

«Я рад, что вернулся из плена в Россию. И хочу передать Владимиру Владимировичу (президенту РФ Путину. — Прим.ред.) огромное спасибо за то что он не забыл нас», — сказал военнослужащий российской армии Александр Кузьмин.

Боец также связался со своими родными и сообщил, что скоро будет дома.

«С праздником тебя! С наступающим 8 Марта», — сказал Александр Кузьмин.

Отмечается, что после приземления воздушных судов российских военнослужащих отправили в медицинские учреждения Министерства обороны, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Спецоперация

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 300 на 300. Это второй обмен военнослужащими за последние пару дней. До этого, 5 марта, домой из украинского плена вернулись еще 200 человек. Сейчас им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.