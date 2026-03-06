Букет за миллион и муж на день: на что готовы москвички ради идеального 8 Марта

В интернете появились объявления по аренде парня и нейрофотосессиям к 8 Марта

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Московские бизнесмены предлагают разнообразные услуги для создания незабываемого праздника. Одинокие женщины могут даже арендовать актера, который исполнит роль любимого.

Пока одни мужчины штурмуют цветочные, столичный рынок услуг к 8 Марта вышел на новый уровень. На онлайн-площадках объявлений развернулась настоящая битва за кошельки романтиков. Москвичам предлагают букеты по цене иномарки, ИИ-фотосессии без выхода из дома и даже «профессиональных» кавалеров для создания образа успешной жизни.

Букеты с «вау-эффектом»

5-tv.ru

Среди объявлений можно найти множество вариантов букетов, цены за которые порой достигают стоимости машин.

Так один из лотов называется «корзина с вау-эффектом», однако и заплатить за нее придется миллион рублей. Продавец уверяет, что цена оправдана объемом и эксклюзивностью, а доставка будет абсолютно бесплатной. Тем, кто хочет сэкономить, предлагают вариант попроще — сердце из пионов за 500 тысяч рублей.

Фотосессия, не вставая с дивана

5-tv.ru

Для тех, кто хочет обновить профиль в социальных сетях праздничными кадрами, но не желает тратиться на студию и визажиста, появились «нейрофотосессии». Всего за 100–200 рублей нейросеть сгенерирует портрет в любой локации, в том числе в окружении огромных букетов цветов.

Сходство обещают до 90%. Искусственный интеллект подстроит черты лица под оригинал, создав идеальную картинку без лишних усилий.

Кавалер для зависти подруг

5-tv.ru

Самой необычной услугой остается аренда «парня на праздник». Цены варьируются от символических 999 рублей до внушительных 120 тысяч за «полный пакет».

В среднем за пять тысяч рублей мужчина готов эффектно вручить букет у дома или в кафе, составить компанию на романтичной прогулке, сделать фотографии для социальных сетей и записать видеопоздравление.

Авторы объявлений обещают полную конфиденциальность и умение держаться в кадре так, будто чувства — настоящие.

Ранее 5-tv.ru писали о том, чтобы выбрать свежий букет на 8 Марта, нужно в первую очередь обратить внимание на бутоны. Они должны быть ровными, плотными и без дефектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

