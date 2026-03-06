Россия перенаправит поставки СПГ с Европы на Азию

Новак: поставки СПГ из России перенаправят с Европы на Азию

Россия планирует перенаправить часть поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать новые долгосрочные контракты с нашими партнерами, переориентировать часть газа из Европы в другие страны, в том числе и Индия, и Таиланд, Филиппины, Китайская Народная Республика», — пояснил Новак.

По словам зампреда правительства, этот вопрос находится в стадии активной разработки. Россия планирует обеспечить мировые рынки в первую очередь тех стран, которые заинтересованы в российском газе и планируют выстраивать долгосрочные отношения.

«В ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны с европейского рынка на непосредственно дружественные страны», — подчеркнул Новак.

