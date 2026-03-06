Власти Венгрии показали ценности, которые украинцы хотели вывезти из Австрии

Правительство Венгрии опубликовало фото изъятых у украинцев ценностей на границе

Фото: Facebook* / kormanyzat

Группу граждан Украины задержали на границе, в их машине нашли как наличные, так и слитки золота.

Правительство Венгрии поделилось кадрами изъятых на границе ценностей у группы украинцев, среди которых оказался бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ). Фотографии опубликовали на официальной странице Кабмина в Facebook*.

На снимках видны пачки наличных и золотые слитки. Эту операцию венгерские власти назвали «украинским золотым конвоем».

«Венгерская налоговая и таможенная администрация проводит расследование по подозрению в отмывании денег», — говорится в подписи к фотографиям.

По информации венгерской налоговой и таможенной службы (NAV), всего задержали семь человек, которые направлялись из Австрии на Украину. В их автомобилях инспекторы нашли 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задержанные граждане Украины будут депортированы из Венгрии в течение дня. Личности всех участников перевозки уже установили.

