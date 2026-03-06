«Куба скоро падет, кстати»: Трамп сделал заявление на фоне конфликта с Ираном

Фото: Reuters/Nathan Howard

Американский лидер намерен отправить на остров госсекретаря США Марко Рубио.

Куба скоро падет и готова заключить сделку. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в телефонном интервью журналистке CNN Дане Баш.

«Куба скоро падет, кстати. Это не имеет отношения к делу, но Куба тоже падет. Они очень хотят заключить сделку», — сказал американский лидер, хваля успехи американских военных.

Трамп добавил, что намерен отправить на Кубу госсекретаря США Марко Рубио.

«Сейчас мы сосредоточены именно на этом. У нас есть много времени, но Куба готова — 50 лет спустя», — сказал Трамп.

Ранее президент США заявлял в Белом доме, что возвращение американских кубинцев на Родину — вопрос времени. При этом сначала Штаты намерены расправиться с Ираном, а потом уже приступить к Кубе.

Еще перед началом военной операции в Иране, 27 февраля, американский лидер допустил возможность «дружественного захвата» Кубы. Он заверил, что власти острова находятся в тяжелом положении и не имеют денег. Американцы вовсю ведут переговоры с кубинскими властями «на самом высоком уровне», отметил Трамп.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

В ходе американо-израильских ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны. Американский лидер считает, что основные цели военной операции можно достичь в течение четырех-пяти недель.

