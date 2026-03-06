Песков назвал возможное снятие Финляндией запрета на размещение ЯО эскалацией

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pius Koller; 5-tv.ru

Стране это лишь добавит уязвимости, считают в Кремле.

Заявление Финляндии о том, что она намерена отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории, сегодня прокомментировали в Кремле. По словам Дмитрия Пескова, все это только усугубляет ситуацию на европейском континенте.

«Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, которая спровоцирована такими действиями властей Финляндии. Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам. Если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости для Владимира Зеленского взять на себя ответственность за урегулирование конфликта. В разговоре с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля подчеркнул, что на переговорном треке уже давно наступил момент, когда кто-то в Киеве должен сделать необходимые шаги, и им прекрасно известно, что нужно сделать.

