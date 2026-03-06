Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Ранее животное проходило продолжительную адаптацию и лечилось.

Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в спектакле Театра народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы mos.ru.

В юмористическом представлении «Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали» сыграли коты по кличке Холли, Вижа и Глуша. Последняя дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации.

Дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Дмитрий Куклачев рассказал, что Глушу спасли в селе Глушково.

«Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра», — рассказал Дмитрий.

Ранее Юрий Куклачев опроверг публикации СМИ о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Он назвал эти новости очередным фейком. По словам художественного руководителя Театра кошек, после тяжелого инфаркта он смог восстановиться и спустя два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми.

