Раскрыта причина ограничений на снятие крупных сумм наличных в банке

Общественница Пожарская: ограничения на снятие наличных в банках направлены против мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Теории заговора о «падении ликвидности» финансовых учреждений оказались ложными.

Банки предлагают приостанавливать операции по снятию больших сумм наличных из желания обезопасить своих клиентов от мошенников. Об этом в пресс-центре НСН рассказала эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

На фоне инициативы по ограничениям на снятие наличных стали распространяться опасные конспирологические теории. Их сторонники предполагают, что у банков понизилась ликвидность. Якобы из-за этого учреждения не хотят отдавать вкладчикам их законные средства.

Снятие больших сумм наличных выглядит подозрительно, пояснила Пожарская. Зачем человеку обналичивать много денег, если сейчас абсолютно любую покупку можно оплатить в интернете? Период охлаждения нужен, чтобы выяснить, действует ли клиент добровольно, а не под чужим влиянием.

Кроме того, все крупные банки предоставляют услугу выдачи денег в присутствии доверенного лица из числа родственников, напомнила Пожарская. В этом случае период охлаждения не назначают.

Кроме того, как отметила эксперт, в банках не печатают миллионы — чтобы такая сумма появилась в кассе, ее нужно заранее забронировать и провести инкассацию.

Ранее Банк России еще на шесть месяцев продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

