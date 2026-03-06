Правительство Венгрии объявило о высылке перевозивших валюту украинцев

Фото: Reuters/Bernadett Szabo

В задержанных машинах находилось в общей сложности 75 миллионов долларов и девять килограммов золота.

Семь украинских граждан, включая бывшего генерала Службы безопасности Украины (СБУ), задержанные при перевозке валюты из Австрии на Украину, будут депортированы из Венгрии в течение дня. Об этом сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач в социальной сети Facebook*.

Ранее венгерская Национальная налоговая и таможенная служба (NAV) сообщила о задержании в Венгрии семерых украинцев, в том числе экс-генерала СБУ, которые перевозили наличные из Австрии. В задержанных машинах находилось в общей сложности 75 миллионов долларов и девять килограммов золота, уточнил портал Telex.

«NAV раскрыла личности семи граждан Украины, арестованных властями по делу о перевозке крупных сумм наличных денег и золота по Венгрии <…> Венгерские власти сегодня вышлют с территории Венгрии всех семерых упомянутых лиц», — говорится в публикации Ковача.

