Нищета, работный дом и болезни: как жил Чарли Чаплин

Daily Mail: Чарли Чаплин жил в работном доме, а его мама лечилась в психбольнице

Фото: www.globallookpress.com/ imago stock&people

Образы легенды немого кино неразрывно связаны с темами, которые сопровождали его с раннего возраста.

Детство Чарли Чаплина пришлось на конец викторианской эпохи на юге Лондона и прошло в крайней нужде. Именно пережитая бедность сформировала образы его знаменитых героев — бродяг, беспризорников и брошенных детей. Историю легенды немого кино рассказало издание Daily Mail.

Лондонские трущобы конца века

Писательница Жаклин Райдинг в своем исследовании с художественной точностью воссоздает Лондон того времени: меблированные комнаты с птичьими клетками на окнах, дворы, где сушили белье и выбрасывали мусор.

Многие лондонцы из низов никогда не видели зеленой травы и не знали, как пахнет вкуса свежий деревенский воздух. Болезни косили людей. Рахит, ревматизм, нарушения походки стали обычным делом. К врачам обращались редко, переломы после несчастных случаев на производстве лечили плохо. Антисанитария регулярно приводила к вспышкам холеры и брюшного тифа. Детская смертность достигала чудовищных масштабов.

В этих районах держали свиней и гусей, работали ткачи, сапожники и ремесленники. Бабушка и дедушка Чаплина по материнской линии как раз были сапожниками.

Семейная трагедия Чарли Чаплина

Мать Чарли, Ханна, родилась в 1865 году и пела в мюзик-холлах. Там она познакомилась с Чарльзом Спенсером Чаплином-старшим.

«Всего через год после моего рождения, в 1889 году, мои родители расстались», — вспоминал будущий актер.

Отец спился и умер в 37 лет. Его любимым «блюдом» были шесть сырых яиц, взбитых с пинтой портвейна. Ханна, не выдержав голодной жизни, однажды потеряла сознание прямо во время выступления.

«Она целыми днями лежала в темной комнате», — рассказывал Чарли.

Ханну вместе с Чарли и его братом Сидом отправили в Ламбетский лазарет, а затем в работный дом, где в то время свирепствовала эпидемия стригущего лишая. Среди пациенток была Полли Николс — одна из жертв Джека-потрошителя.

Ад работных домов

Система работных домов немногим отличалась от тюремной. Их намеренно делали «настолько неприятным местом, насколько это было возможно».

Работники содержались в сырых помещениях с плохой вентиляцией. Семьи разлучали. Мужчин и женщин разделяла высокая стена с острыми осколками стекла. Тела умерших продавали за десять шиллингов в больницу Гая для анатомических лекций.

Чарли и Сида перевели в Ханвеллскую школу для бедных детей. Когда в 12 лет будущему актеру дали сценарий, он с трудом его прочитал. Детей рабочего класса часто не пускали в школу, потому что это лишало семью возможности зарабатывать. Насилие среди бедноты было обычным делом — детей избивали, чтобы заставить работать в дымоходах.

Ханна то попадала в психиатрические лечебницы, то выписывалась из них. В лечебнице Кейн-Хилл врачи решили, что «ее разум, несомненно, помутился из-за недоедания».

Уличный ребенок на пути к сцене

Чарли фактически стал беспризорником. Он перепробовал множество работ: посыльный в свечной лавке, стеклодув, продавец в универмаге, разносчик белья. Но в нем всегда чувствовалось «что-то непоколебимое, целеустремленное, гораздо более значимое, чем его маленькое жилистое тело».

Мальчика завораживали выступления в пабах: певцы, танцоры, комические сценки, пожиратели огня.

«Именно в этих уличных звуках и марширующих оркестрах я впервые открыл для себя музыку», — признавался Чаплин.

К 1898 году он уже танцевал в стиле клог со Стэнли Джефферсоном, который позже станет известен как Стэн Лорел. В 1908 году Чарли присоединился к труппе Фреда Карно с ее жестокой, шумной клоунадой.

Позже он получил постоянную работу пажом в постановке «Шерлока Холмса» в Вест-Энде.

«Я понял, что переступил важный рубеж. Я больше не был ничем не примечательным парнем из трущоб, теперь я был театральным персонажем», — вспоминал актер.

Тень Лондона в мировом кино

В 1912 году Чаплин уехал с труппой Карно в США и больше не вернулся в Британию. Но его лондонское детство навсегда осталось с ним. В фильме «Трудные улицы» отчетливо видны приметы его прошлого: тротуары с кучей мусора, крики торговцев, нищета и отчаяние.

«Из таких мелочей, как мне кажется, и родилась моя душа», — признавался он.

Все это воплотилось в его великих фильмах — «Малыш» и «Огни большого города». Напыщенные чиновники, инспекторы и полицейские стали объектами насмешек Маленького Бродяги — классического символа стойкости и сопротивления.

Мать не верила в сына

«Ты закончишь в канаве, как твой отец», — предрекала Ханна.

Она ошиблась. В 1921 году уже всемирно известный миллионер Чарли Чаплин оплатил ее переезд в США. Она умерла семь лет спустя и была похоронена в Голливуде.

Сам Чаплин умер в Швейцарии в канун католического Рождества 1977 года. Его гениальность заключалась в умении превращать трагедию в комедию.

«Является ли жизнь трагедией или комедией, зависит от того, как на нее смотреть. Между ними нет никакой разницы», — говорил Чаплин.

