«Не витамины для настроения»: антидепрессанты не спасут от простой хандры

Из жизненной необходимости эти препараты превращаются в тренд для тех, кому они не нужны.

Антидепрессанты — это инструмент медицины, а не спасение от простой хандры. Об этом изданию Газета.ру рассказал психиатр-нарколог Сергей Литков.

Он пояснил, что эти препараты не являются «витаминами для настроения». Их может назначить только специалист при подтвержденных расстройствах, например, клинической депрессии.

Однако в обществе это часто не понимают и употребляют подобные лекарства при простом ухудшении настроения.

К тому же многие путают усталость, разочарование или просто плохой день с депрессией. Однако настоящее расстройство длиться неделями, а то и месяцами. И для депрессии характерны утрата интереса к жизни, нарушения сна, аппетита и концентрации, а иногда и суицидальные мысли. Поэтому для людей с таким диагнозом антидепрессанты — это жизненная необходимость.

«Если в мозге нарушен баланс серотонина, норадреналина и других нейромедиаторов, человек не может „взять себя в руки“. В таких случаях антидепрессанты помогают восстановить биохимию и вернуть способность чувствовать, работать, общаться», — уточнил психиатр.

Он также подчеркнул, что превращать такие препараты в модный инструмент повышения продуктивности или простого поднятия настроения опасно.

Без контроля медика это может «смазать реальную клиническую картину» и дать побочные эффекты. Кроме того, самостоятельное назначение и отмена приема антидепрессантов могут усугубить состояние человека.

Литков отметил, что если подавленность не проходит неделями, то нужно обратиться к врачу. Если речь идет об обычно стрессе, то необходима поддержка близких, смена образа жизни или помощь психолога, а не самостоятельный прием сильнодействующих препаратов.

