Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта

Россияне на 8 Марта чаще всего выбрали туры в Узбекистан, Египет и Китай

Туристы предпочитают размещаться в квартирах и загородных домах.

Стало известно, какие направления для путешествий выбрали россияне на предстоящие праздники. Как пишут «Известия», за границей наши туристы решили побывать в Турции, Абхазии, Узбекистане, Египте и Китае. А в России самым желанным местом для отдыха стали Петербург и Ленинградская область.

Кроме того, в пятерку лидеров вошли Краснодарский край, Татарстан и Ставропольский край, Мурманская и Кемеровская области. Там больше всего забронировано квартир и загородных домов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рижский рынок в Москве стал самым цветочным местом столицы в преддверии 8 Марта. В связи с большим наплывом покупателей возле культовой торговой площадки на три дня запретили парковку, а в районе образовались серьезные пробки.

Цены на цветы выросли примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость букета роз составляет около трех с половиной тысячи рублей, а крупного букета тюльпанов — чуть более двух тысяч. Посетители рынка отметили, что, несмотря на подорожание, в праздник думают не о деньгах, а о том, чтобы поздравить близких.

