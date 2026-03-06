«Не поддадимся на шантаж»: Орбан о позиции Венгрии по вступлению Киева в ЕС

Орбан: Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в ЕС

По мнению премьера страны, Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева.

Будапешт не поддастся на шантаж и не пустит Украину в Евросоюз, а также не будет снабжать ее финансами. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Политик отметил, что интеграция Незалежной в ЕС подорвет всю Венгрию и ее экономику, поэтому Будапешт не должен «лицемерно» принимать все требования Киева. При этом украинские политики могут сколько угодно угрожать шантажом, подчеркнул он.

Ранее республика заблокировала принятие 20-го пакета санкций против России и решение о военном кредите Украине на 90 миллиардов в ответ на прекращение транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что Венгрию шантажируют, а Киев вступил в сговор с Брюсселем и венгерской оппозицией.

Дипломат добавил, что Будапешт будет и дальше настаивать на возобновлении поставок «черного топлива» — лишь в этом случае венгерская сторона будет готова рассмотреть изменение позиции по вышеупомянутым вопросам.

