Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Исполняющим обязанности ректора — Константин Хабенский.
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен народный артист РФ Сергей Безруков. Об этом сообщила министра культуры Ольга Любимова.
«Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе», — написала Любимова.
Министр культуры добавила, что актер успешно может совмещать общественную и административную деятельности с актерской карьерой, а также преподавательской деятельностью.
«От всей души желаю новых успехов и достижений», - обратилась к Безрукову Любимова.
Отмечается, что исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский. До этого пост занимал режиссер Константин Богомолов — он ушел в отставку самостоятельно.
Напомним, после того, как Богомолова назначили на пост и. о. ректора, многие обрушились с критикой на это решение. Студенты и артисты даже подписывали коллективное письмо для того, чтобы режиссера отстранили.
