Особенно неуместно: как не испортить поздравление на 8 Марта

Рассказываем о распространенных ошибках мужчин, которые полностью разрушают атмосферу праздника.

В Международный женский день мужчинам предстоит тщательно выбирать слова, чтобы их поздравления для дорогих дам были не только искренними, но и приятными слуху. О том, как не загубить праздник одной неловкой фразой, рассказал Life.ru.

В качестве «дежурной» фразы можно встретить в поздравлениях пожелание «оставайся всегда такой же доброй и заботливой». Кажется, будто это комплимент, однако если вдуматься — это практическое указание быть и впредь такой же «удобной» для окружающих.

Другое клише — фраза «с праздником всех мам и жен!» Она особенно неуместна, если учесть, что история Международного женского дня началась с борьбы работниц фабрик за свои права. Из-за вышеприведенной формулы эта благородная дата, посвященная равноправию полов, превращается в День домохозяек.

Пожелание «оставаться молодой и красивой» — ужасный пример сведения ценности женщины к ее привлекательной «свежей» внешности и напоминание о неизбежном старении.

Пытаясь показать особую значимость адресата поздравления, мужчина может сказать: «ты настоящая женщина!». Вот так взял и поставил «печать качества», возвысив свою зазнобу за счет унижения остальных представительниц прекрасной половины человечества.

«Это твой день», «Отдыхай сегодня, это твой праздник!». Многие дамы слышали подобные милостивые позволения от своих кавалеров. Возникает логичный вопрос — а в другие дни отдыхать нельзя? Или нужно неотрывно нести дозор у кухни и ведра с тряпкой?

Тем временем Рижский рынок готовится к 8 марта.

